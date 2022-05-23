Національний банк зняв обмеження щодо встановлення банками курсу продажу готівкової валюти, щоб перекрити можливості для валютних спекуляцій.
Дивися повний текст
У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 тра, 2022 11:47
У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:21
За объяснение НБУ -- благодарочка. Еще бы они объяснили, почему они до сих пор держат открытыми "возможности" для валютных спекуляций на безнале...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|