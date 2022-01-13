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Акція 80/20 тепер для кредитних
карток та інші оновлення...

Акція 80/20 тепер для кредитних карток та інші оновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:56

Акція 80/20 тепер для кредитних карток та інші оновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Акція 80/20 тепер для кредитних карток та інші оновлення Sense SuperApp

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Акція 80/20 тепер для кредитних карток та інші оновлення Sense SuperApp
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:57

А№№№ть б№№ть акция - пришло письмо

"""
Анульована сума кредиту буде фактично Вашим доходом, з якої, згідно податкового законодавства України Ви повинні самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб - 18% та воєнний збір - 1,5%. Розмір податку до сплати буде вказано у довідці про погашення заборгованості та прощення боргу.
"""


Интересная предъява от банка - который является по сабжу налоговым агентом!

Если действительно нужно платить - то кому-куда-назначения-платежей!?*?? Да и сколько? В приложение Sence я хз где искать нужную сумму!!!
vpchelko
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