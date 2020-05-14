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Смартфони відійдуть у минуле: глава Nokia розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 тра, 2022 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Ще у 2020 році глава Qualcomm заявив, що протягом п'яти років людство відмовиться від смартфонів на користь нового типу пристроїв – окулярів доповненої реальності. І все це завдяки впровадженню 5G.
Дивися повний текст Смартфони відійдуть у минуле: глава Nokia розповів про 6G та майбутнє ґаджетів
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Додано: Пон 30 тра, 2022 08:25
Ага,а керувати як цими окулярами?Силою думки???Плюс і так очі у всих вилазять від смартфонів,давайте ще решту життя дивитись в екран який 2 см від ока(
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Додано: Пон 30 тра, 2022 20:12
Ну примерно так же рассуждал, когда появился первый телевизор. Не переживайте вы так, на все найдётся техническое решение. Это прогресс, который точно будет
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