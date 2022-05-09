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На відновлення України, найімовірніше, знадобляться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 чер, 2022 17:41
Пропонуємо до обговорення:
На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів, повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Дивися повний текст На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС
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R2
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:41
Прочитав - відновлення України малоймовірне
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oknerbob
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:50
oknerbob написав:
Прочитав - відновлення України малоймовірне
Скорее, вероятность восстановления （без промышленности）такая же, как вступления Украины в ЕС.
Ждем, что скажут в июне по поводу приема Украины в кандидаты.
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antey1969
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