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На відновлення України,
найімовірніше, знадобляться...

На відновлення України, найімовірніше, знадобляться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:41

На відновлення України, найімовірніше, знадобляться...

Пропонуємо до обговорення:
На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів, повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

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На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:41

Прочитав - відновлення України малоймовірне
oknerbob
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:50

  oknerbob написав:Прочитав - відновлення України малоймовірне

Скорее, вероятность восстановления （без промышленности）такая же, как вступления Украины в ЕС.
Ждем, что скажут в июне по поводу приема Украины в кандидаты.
antey1969
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