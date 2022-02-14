Про це заявило Інформаційне агентство Сіньхуа.
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Китайські вчені розробили новий матеріал зі здатністю перемикатися з режиму нагрівання в режим охолодження
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 00:02
Китайські вчені розробили новий матеріал зі здатністю...
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Китайські вчені розробили новий матеріал зі здатністю перемикатися з режиму нагрівання в режим охолодження
Додано: П'ят 03 чер, 2022 00:02
Ну нагрев солнышком до произвольной температуры - дело не хитрое. А вот охлаждение собственным излучением до температуры ниже окружающей среды - это уже нарушение второго начала термодинамики и, соответственно, изобретение вечного двигателя второго рода. Китайцы круты!
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