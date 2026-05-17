Як ШІ змінює світ

Додано: Суб 16 тра, 2026 13:26
Nvidia і Китай: новий виток AI-гонки 🚀
США дозволили продаж потужних AI-чипів Nvidia H200 кільком китайським компаніям. Це може серйозно прискорити розвиток китайського ШІ та загострити конкуренцію між США і Китаєм у сфері AI.
Схоже, гонка штучного інтелекту виходить на новий рівень 👀
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:36
Мальта надає безкоштовний доступ до ChatGPT для громадян
У той час як багато країн лише обговорюють регулювання та оподаткування штучного інтелекту, уряд Мальти вирішив діяти інакше. Держава стала першою в світі, яка уклала пряме партнерство з OpenAI, відкривши безкоштовний доступ до ChatGPT для всіх жителів.
Додано: Нед 17 тра, 2026 20:55
радше кооперативна конкуренція
