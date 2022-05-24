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За 100 днів війни росіяни
знищили 24 тисячі км доріг та...

За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:36

За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та...

Пропонуємо до обговорення:
З 24 лютого російські загарбники знищили в Україні 24 тисячі кілометрів доріг та три сотні мостів.

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За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:36

Ці ублюдки роблять з квітучої України другу рашу - парашу без доріг та мостів.
keltar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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