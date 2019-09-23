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Знайшов 1 копійку Н.М. Російської Імперії 1821 року
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:11
Знайшов стару монету 1 копійку Н.М. можливо Російської імперії (судячи з двоголової курки на монеті) 1821 року. Стан гарний, без надломів та заусенців. Є знавці за вартість? Чекаю відповіді, дякую.
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kus_kuzya_kus
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