RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Нумізматика та Боністика
/
Знайшов 1 копійку Н.М.
Російської Імперії 1821 року

Знайшов 1 копійку Н.М. Російської Імперії 1821 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:11

Знайшов 1 копійку Н.М. Російської Імперії 1821 року

Знайшов стару монету 1 копійку Н.М. можливо Російської імперії (судячи з двоголової курки на монеті) 1821 року. Стан гарний, без надломів та заусенців. Є знавці за вартість? Чекаю відповіді, дякую.
kus_kuzya_kus
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, aleks-kiev

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продам 1 копійку 1992р.
kolya55 » Суб 14 тра, 2022 21:16
1 710
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 тра, 2022 00:03
Мизантрóп
Радянська монета 1936 року з цілою зіркою
momaniks » Суб 06 чер, 2020 11:35
0 24068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 11:35
momaniks
1 копійка 1994 року. Ціна? Оригінал?
i0g83142 » П'ят 20 вер, 2019 19:17
1 22393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 09:14
aleks-kiev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3028)
06.06.2022 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.