Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 00:39

Николай - почему вы думаете что все измотаны морально и физически?
Всё прекрасно(после отбоя воздушной тревоги)
На набережных наших городов полно машин с салона 24-25-26г.в. по цене как хруща на Лукьяновке, так и прелести Эйра(ну пусть вдвое ниже)
Люди жрут, пьют, готовятся к ЧМФ, пилить бюджет, жить на 3%, купил дрон за рупь - продал втрое дороже, особо фартовые уже едут отдыхать не на Чёрное море в Ильичёвск.
Жилья всё меньше(пригодного для жизни) - народ не весь собрался к вам и в еврозону.
Цены вверх(на пригодное), ремонт сейчас невероятное событие.
Всё будет хорошо и вы ещё и до 60ти проведаете свои бетонометры там где вы их законсервировали.
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 04:34

Разные есть.
Я общаюсь со своими друзьями в Киеве.
Есть такие, кто вообще живет как в мирное время, работают, по ресторанам ходят, в отпуск ездят.
Есть такие, кто очень вымотан.
Есть друзья, которые живут прямо возле...кхе, Лукьяновки.
Есть такие, чья семья после 20+ лет брака развалилась. На нервной почве.
Есть такие, кто в шаге от этого.
Есть друг, который был таким правильным-правильным, что никогда за руль не садился если накануне выпил. Сейчас он тупо именно за рулем и бухает. То есть буквально.
Есть такие, кто уже пятый год не выходит из квартиры.
Но есть и такие кто с самого начала на фронте. Усталые, раненные, контуженные.
Выезжали к семьям в Европу в отпуск, но в срок возвращались. Пошли добровольцами. Тоже устали, позвонки разъезжаются от постоянного ношения брони. суставы изношены. В марте 22-го в джинсах и кроссовках в залитом дождем окопе под Киевом пневмония была. И не ноют.
rjkz
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 06:54

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Но приход профессора уголовника біл апофеоз. Тогда решение оформилось окончательно.

поэтому ты за яныка постоянно и топишь ? )


Давай пруфі где я топлю за Яніка.
Пруфов не будет значит балабольство с твоей стороні.
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 12:45

Вісті з полів. Продана квартира в Боярці (Київська область) 102м2 1-рівнева на середньому поверсі.
89K$ в еквіваленті. Оплата сертифікатом єВідновлення безготівково.
Будинок - гарна цегляна 9-поверхівка 201x років з власною котелнею,
ремонт якісний але йому 13 років, всі меблі та техніка в комплекті.
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 13:19

волаю чаєчкою)

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 15:12

раньше какая цена была? Пишут, что на 20% выросла с начала года. Непонятно из-за чего.
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 15:34

Думаю що раніше була б трохи менша сума. Тут свій позитивний вклад внесла наявність сертифіката. За кеш було б на декілька відсотків менше.
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 16:52

foxluck підтверджую - ріелтори бьються за ліквідні бюджетні об'єкти, які підпадають під дію різних сертифікатів, вибир в цьому сегменті зменьшується на очах. Відсотків на 5-10 піднялись ціни на все прийнятне від 35 до 65К
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 19:29

  Господар Вельзевула написав:Здоровенькі були,шановні.
До речі отой пан,що психолог з нецитуємим ніком таки був прав щодо Ірпеня. Файне місто, зараз знімаю квартиру у ЖК Центральний Преміум і дуже ним задоволений.

За скільки знімаєте?
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 21:13

Ну может то и собака какая размером с нашего светоча с Кр.Рога наделала, а не жилец, допустим когда с хозяином спускалась во время бахов дронов подальше от тех самых дронов.
