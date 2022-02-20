Компанія Realme презентувала новий смартфон Realme GT Neo 3T.
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Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за 15 хвилин
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Додано: Сер 08 чер, 2022 00:59
Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за...
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Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за 15 хвилин
Додано: Сер 08 чер, 2022 00:59
Смешались в кучу кони, люди. Даже ссылка на обзор же приведена, где написано, что тот, который за 15 минут - это GT Neo 3 150W и на него отдельный более ранний обзор:
А Realme GT Neo 3T имеет 80W зарядку и быстрее 32 минут ему никак.
Додано: Сер 08 чер, 2022 07:44
И разряжается за 25.
БГГ.
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