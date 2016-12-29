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Открытие счета в банке Италии
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 чер, 2022 18:52
у жены есть Permesso, пока на год. Но потом можно продлевать. Имеет смысл сейчас ей открыть в банке Италии счет?
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mann
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