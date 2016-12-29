RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Открытие счета в банке Италии

Открытие счета в банке Италии
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:52

Открытие счета в банке Италии

у жены есть Permesso, пока на год. Но потом можно продлевать. Имеет смысл сейчас ей открыть в банке Италии счет?
mann
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 07.04.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Какой банк выбрать для открытия валютного счета?
Man1 » Нед 15 лис, 2020 11:51
1 16091
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 12:44
Амвросий
Счет ЦБ + Т/С для ФЛ - в каком банке удобнее?
Specu » Чет 17 січ, 2019 10:02
3 2473
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 23:15
greenozon
Требуется снятие блока со счета в Привате
scepticlaw » Чет 29 гру, 2016 00:59
0 2297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2016 00:59
scepticlaw

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.