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Счет ЦБ + Т/С для ФЛ -
в каком банке удобнее?

Счет ЦБ + Т/С для ФЛ - в каком банке удобнее?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:02

Счет ЦБ + Т/С для ФЛ - в каком банке удобнее?

Уважаемые коллеги, возник вопрос - вкаком банке удобнее всего открыть счета в ЦБ, ТС и карту физлица? Счет ЦБ для операций с ОВГЗ, т.е. банк должен иметь сильный трейдинг-деск, идеально быть среди первичных дилеровhttps://www.minfin.gov.ua/news/borg/perelik-pervynnykh-dyleriv

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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:42

  Specu написав:Уважаемые коллеги, возник вопрос - вкаком банке удобнее всего открыть счета в ЦБ, ТС и карту физлица? Счет ЦБ для операций с ОВГЗ, т.е. банк должен иметь сильный трейдинг-деск, идеально быть среди первичных дилеровhttps://www.minfin.gov.ua/news/borg/perelik-pervynnykh-dyleriv

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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:51

Re: Счет ЦБ + Т/С для ФЛ - в каком банке удобнее?

Коллеги работают как юрлица или как физлица? В УГазе нужно лично ходить в центр отделение, где у них хранитель? В ПУМБе все бумаги пересылает личный менеджер...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:15

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