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Открытие счета в банке Италии

Открытие счета в банке Италии
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:52

Открытие счета в банке Италии

у жены есть Permesso, пока на год. Но потом можно продлевать. Имеет смысл сейчас ей открыть в банке Италии счет?
mann
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:01

mann як там рахунок відкрила?
Джон
 
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