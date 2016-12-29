|
|
Открытие счета в банке Италии
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 чер, 2022 19:52
у жены есть Permesso, пока на год. Но потом можно продлевать. Имеет смысл сейчас ей открыть в банке Италии счет?
-
mann
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 07.04.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 сер, 2023 12:01
mann як там рахунок відкрила?
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 2016
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|16533
|
|
|3
|3003
|
|
|0
|2625
|