Як українцям отримати гроші з 1 червня
Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни.
Дивися повний текст Допомога з безробіття в Німеччині
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:28
Finance.ua: Допомога з безробіття в Німеччині
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Дивися повний текст Допомога з безробіття в Німеччині
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:28
За период с 15 апреля по 9 июня 2022 г переселенцы в Украине не получили ни копейки помощи от правительства Украины. Нет также помощи от ООН, МКК, NRC, c которыми правительство Украины заключило меморандум
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