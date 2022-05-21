У 2023 році Україна матиме проблему з дефіцитом готового житла, який утворюється завдяки кільком факторам.
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Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може не вистачити — прогноз експерта
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:06
Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може...
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Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може не вистачити — прогноз експерта
Додано: Суб 11 чер, 2022 20:17
Я не Х-перд, но могу дать экспертное заключение, что будет не хватать жилья, в котором можно жить.
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