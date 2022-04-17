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Банкоматний туризм скорочується,
– Рожкова про продаж в...

Банкоматний туризм скорочується, – Рожкова про продаж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:32

Банкоматний туризм скорочується, – Рожкова про продаж в...

Пропонуємо до обговорення:
Відколи з'явилася різниця курсів валют в офіційних установах та обмінниках, в Україні та за кордоном, українці почали цим користуватися. Проте наразі така тенденція банкоматного туризму поступово зникає.

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Банкоматний туризм скорочується, – Рожкова про продаж в Україні валюти, купленої за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:33

"Сьогодні люди не забирають валюту з банку, щоб піти в обмінник. Якщо їм треба конвертувати гроші, вони роблять це прямо в банку. Це позитивно",— пояснила експертка.
Є, а яким чином?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:38

  Arbitr написав:"Сьогодні люди не забирають валюту з банку, щоб піти в обмінник. Якщо їм треба конвертувати гроші, вони роблять це прямо в банку. Це позитивно",— пояснила експертка.
Є, а яким чином?

сдают валюту в кассу.
vitaliian
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