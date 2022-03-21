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Прокуратура заарештувала
майна на 650 млн грн...

Прокуратура заарештувала майна на 650 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:47

Прокуратура заарештувала майна на 650 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

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Прокуратура заарештувала майна на 650 млн грн ексміністра оборони України
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треба було 8 років чекати, щоб дійти нарешті такого висновку та заарештувати майно
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