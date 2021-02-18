ВНЖ в Україні для громадян, які брали участь у військових ді

Додано: Пон 13 чер, 2022 17:39

Сьогодні ми боремося за Україну, і вже незабаром нашим основним завданням буде не проганяти агресора з нашої території, а відродити своїми руками країну, відбудувати будинки, підняти бізнес.

Усі розуміють, що на нашу країну чекає піднесення і багато іноземців вже сьогодні приїхали допомогти захистити країну і залишитися в ній і надалі. Ми звертаємось саме до тих, хто сьогодні посильно робить свій внесок у наше майбутнє. Ми розповімо як оформити дозвіл на проживання тим іноземцям, хто тим чи іншим чином брав участь у військових діях на території України.

Насамперед це стосується іноземців, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах. Вони перебувають в Україні на підставі воєнного квитка на весь термін дії контракту.

Посвідка на тимчасове проживання іноземцям оформляється лише тоді, коли вони надавали певну допомогу військовим. Це, наприклад:

інструкторська допомога підрозділам військових формувань (наприклад, стрілецька, тактична, медична, технічна тощо);

допомога правоохоронним органам МВС України, які залучені до антитерористичної операції;

залучення до проведення антитерористичної операції, зокрема стримування збройної агресії Росії;

інша участь у заходах, спільно з вищезгаданими підрозділами та добровольчими формуваннями.

Для підтвердження цих підстав іноземець має надати відповідне клопотання Міністерства оборони, підрозділу Збройних Сил або інших органів та формувань уповноважених на видачу, а у разі відмови у наданні такого клопотання – рішення суду щодо встановлення відповідного факту.

Важливо! ВНЖ можуть оформити і ті іноземці, які займаються волонтерською діяльністю в Україні. Це відбувається за спеціальною процедурою при офіційному працевлаштуванні у волонтерській організації.