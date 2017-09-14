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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86678668866986708671>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:22

  _hunter написав:Так а первому заводу кто не дает только женщин набрать? - если уж они так беспроблемно замещают?
а что есть столько безработных женщин готовых на физический труд? это рекрутинг аналогичный тому что в тцк, только требования к кандидатам выше. ТЦК что то ж не даёт, люди заняты в каких то своих сферах. А хлебзаводы без проблем наберут.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 чер, 2024 15:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:22

Hotab
Вы не видели мой пост viewtopic.php?p=5737693#p5737693?
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:32

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Так а первому заводу кто не дает только женщин набрать? - если уж они так беспроблемно замещают?
а что есть столько безработных женщин готовых на физический труд?

но ровно на потребность второго завода - и ни одной больше их есть? ;)
- как-то чистой фантазией попахивает...
А так-то да - чистый рекрутинг: кто максимально дешевый ресурс наберёт - тот и в дамках. Но это всю жизнь так было.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:33

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Так а первому заводу кто не дает только женщин набрать? - если уж они так беспроблемно замещают?
а что есть столько безработных женщин готовых на физический труд?
............

Для необходимого во время войны вполне возможно, что хватит даже с учётом того, что несколько млн. выехали. И ещё плюс 25- и 60+.
Я тут недавно писал, что в Англии во время 2 МВ была и мобилизация женщин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:38

  thenewepic написав:
  Bobua написав:Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню до військовослужбо
вців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни, а ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла.

навіщо повторювати цю маячю? До як мінімум часткового вирішення проблеми з війною НІХТО НІКОГО ЗАМІНЮВАТИ НЕ БУДЕ! Нові мобілізовані будуть заміняти загиблих і важкопоранених, а не тих, хто бажає демобілізуватися. Крапка. Швидше буде підписано рпв або капітуляцію однієї з сторін, ніж щось зміниться в цьому плані.




Маячнею це є лише для зелеботів й ідейних ухилянтів...
У Пороха вийшло замінювати всіх щороку навіть і без примусової мобілізації та 8-9...13 середніх зарплат.

А для людей знайомих з математикою -- не може бути зрозумілим, чому на фронті (300-400?тис) мають бути беззмінно (до смерті чи дуже важких поранень!? 😳) лише лічені 3-4?% від призовного чоловічого населення країни. (понад10млн).
А що, решта 96-97% -- “не створені для війни”?
Це дико...

А якщо “не створені”, то чому тоді нема плаксивих демонстрацій з проханням випустити всіх з країни і здатись/подарувати землю путлєрам? Разом з усією нерухомістю...

Бо так все і станеться, якщо і далі намагатиметесь виїхати лише на тому 1% (від усього населення).


А економічне бронювання має певний сенс, лише якщо і військові зможуть офіційно себе викуповувати з війська.
Чи “це інше”?
Чи в цьому випадку держбюджетові вже не треба гроші?


Врахуйте це, якщо понесете своє “фе” ще й у групу “Чіткі терміни служби”, до авторів тексту (родичів військових).
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:42

  Bobua написав:лише якщо і військові зможуть офіційно себе викуповувати з війська.
как рабы)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:44

  Bobua написав:
  thenewepic написав:
  Bobua написав:Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню до військовослужбо
вців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни, а ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла.

навіщо повторювати цю маячю? До як мінімум часткового вирішення проблеми з війною НІХТО НІКОГО ЗАМІНЮВАТИ НЕ БУДЕ! Нові мобілізовані будуть заміняти загиблих і важкопоранених, а не тих, хто бажає демобілізуватися. Крапка. Швидше буде підписано рпв або капітуляцію однієї з сторін, ніж щось зміниться в цьому плані.




А економічне бронювання має певний сенс, лише якщо і військові зможуть офіційно себе викуповувати з війська.
Чи “це інше”?
Чи в цьому випадку держбюджетові вже не треба гроші?


деньги-то нужны, но не бюджетные :) - а то получается из левого кармана достал, в правый положил оп-па - оборот в 100к на ровном месте :D
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:берем два хлебзавода, один боится что мобилизуют мужчин и платит по 20к другой не боится (например набрал одних женщин). Что на выходе, себестоимость продукции у 1го существенно выше, розничная цена дороже
першому також ніхто не заборонить набирати жінок. Конкуренція за жінок - доведеться їм піднімати зарплати. Але одних жінок на всіх не вистачить, тобто їх зарплати в теорії можуть піднятися до рівня "зарплати чоловіків + податок за бронь". Ви праві, економіку не надуриш.
  ЛАД написав:Но как забронируют сотрудников коммунальные предприятия? Там и зарплаты низкие и доходы у предприятий
комунальні підприємства бронюються по іншій статті - як критично важливі для забезпечення життєдіяльності населення. Там розмір зарплати не має значення. Оборонні так само бронюються по лінії Міноборони.
Ми ж обговорюємо саме "економічну" бронь.
  ЛАД написав:Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми"
схоже на те, але офіційно вони про це не заявляли (поки що).
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:49

  _hunter написав:но ровно на потребность второго завода - и ни одной больше их есть?
- как-то чистой фантазией попахивает...
доля рынка распределяется неравномерно. Вполне возможно какое то предприятие подсуетится быстрее остальных и выгребет всех свободных на рынке труда женщин. Тогда 2му уже мало кто достанется, а 3му вообще никого. Какие фантазии, допустим решили вы открыть бизнес, начинаете искать персонал, разве у вас одинаковые возможности с теми, кто его уже нашёл? Все прямо сидят без дела, ждут когда вы их позовёте.
  _hunter написав:Но это всю жизнь так было.
нет, чтобы с рынка труда выгребли 500 тыс мужчин, а ещё 3 миллиона попрятались. Такого точно не было. Перед бизнесом стоит задача кем их заменить. Но это полбеды. После войны будет новая проблема - всех мужчин трудоустроить. Бизнесы уже как то привыкнут обходиться без них. Фактически будут ненужные люди.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:У Пороха вийшло замінювати всіх щороку навіть і без примусової мобілізації та 8-9...13 середніх зарплат
а нічого, що при Пороху лінія фронту була в рази меншою? І в тилу не треба було тримати купу військ, скільки у нас лише "збивачів шахедів"?
  Bobua написав:А економічне бронювання має певний сенс, лише якщо і військові зможуть офіційно себе викуповувати з війська
військові цінні тим, що у них вже є досвід війни. І ніякі 20тис на місяць не можуть цього компенсувати. На місці командування ви б в поточних умовах досвідчених не відпускали також.
Так, можна навчити нових, але це потребує багато ресурсів, яких у нас нема. І деякий досвід неможливо передати на полігонах, його отримують тільки в реальному бою.
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