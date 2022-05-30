RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дітям спростили виїзд з України
за кордон на відпочинок

Дітям спростили виїзд з України за кордон на відпочинок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:41

Дітям спростили виїзд з України за кордон на відпочинок

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів спростив організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.

Дивися повний текст
Дітям спростили виїзд з України за кордон на відпочинок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97962
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:41

воєнний стан, а не військовий ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон... 1, 2, 3
R2 » Пон 30 тра, 2022 15:47
28 6042
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 чер, 2022 22:16
копейка
На відновлення України, найімовірніше, знадобляться...
R2 » Сер 01 чер, 2022 17:41
2 351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 17:50
antey1969
В одному з регіонів України зникли черги на АЗС
R2 » Пон 30 тра, 2022 21:12
1 203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 тра, 2022 21:12
3435no

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1334)
14.06.2022 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.