|
|
|
У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 чер, 2022 10:47
R2 я думал НБУ и так ответственен за "печать" и печатает сколько нужно, в связке с минфином.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4799
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 11:05
vetalok написав:
Вы главное доход тех ребят, что на передовой, к доллару привяжите, и печатайте сколько хотите
тогда уже открыть валютные текущие счета на карты и туда заливать прямыми трансферами Минфина США. Чтобы по дороге не терялись как оно часто бывает. Тогда влияние зарплат военных на обменный курс уйдет
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6527
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1943 раз.
- Подякували: 1791 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 чер, 2022 22:45
Это вызовет огромную инфляцию. Гетманцеву пора идти в институт и выучить основы экономики. А не подавать такие гениальные законопроекты
-
priem_metalla86
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 31.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:09
Просто геній економіки наступний законопроект буде дозволити нацбанку друкувати євро і долари
-
222l333l444l
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:29
Гетьманцев суне далі)
-
xraysamfred
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.06.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:14
priem_metalla86 написав:
Это вызовет огромную инфляцию. Гетманцеву \\\
Гетманцев в курсе про инфляцию. А вам я свой вчерашний вопрос повторю:
_hunter написав:
А что, кто-то на полном серьезе надеялся, что при почти нулевом экспорте и слабо просевшем импорте (и при офигеть каком дефиците бюджета) курс к 25-ти вернется?
Не, план "сейчас проедать ЗВР, а потом, когда после войны халявными деньгами Украину заливать будут -- их назад накопить" хорош, вопросов нет. Но план "сейчас чуть понизить ЗП/пенсии (девальвировать гривну), а потом, когда после войны халявными деньгами Украину заливать будут -- их назад повысить" -- он примерно так же хорош.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6993
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|