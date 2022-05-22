Фіксовані курси валют діють в Україні від початку російського вторгнення.
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Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли «відпустять» курс
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:04
Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли...
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Дивися повний текст
Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли «відпустять» курс
Додано: Сер 15 чер, 2022 18:05
Експортери будуть заводити валюти рівно стільки, щоб сплатити податки. Все інше піде на закордонні рахунки. Такий розрив вигідний тимчасово НБУ/подаковій та валютним "чєлнокам", але рано чи пізно закінчиться прогнозованою жопою.
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