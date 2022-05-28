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Чому підвищили курс для карткових операцій за кордоном –...
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на зняття обмеження на валютний курс для банків, самі фінустанови незначно підвищили курс для карткових операцій громадян за кордоном.
Дивися повний текст Чому підвищили курс для карткових операцій за кордоном – роз'яснення Нацбанку
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R2
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:16
IT приходит USD - продается по "милости" НБУ по 29.54
а потом к примеру Прокредит дает расплатится картой по 32.1 - потери ~9 %
или купить налиный доллар - пусть по 35.50 - потери ~20%
Выгода в карман банкиров
Фиксация курса со стороны НБУ - зло для IT бизнеса
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vova_pochernin
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:45
vova_pochernin написав:
IT приходит USD - продается по "милости" НБУ по 29.54
а потом к примеру Прокредит дает расплатится картой по 32.1 - потери ~9 %
или купить налиный доллар - пусть по 35.50 - потери ~20%
Выгода в карман банкиров
Фиксация курса со стороны НБУ - зло для IT бизнеса
терпите
в окопах куда хуже
налог на войну - все платят, не говоря о том что без войны не было бы никаких 32
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cohan
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:39
cohan написав: vova_pochernin написав:
IT приходит USD - продается по "милости" НБУ по 29.54
а потом к примеру Прокредит дает расплатится картой по 32.1 - потери ~9 %
или купить налиный доллар - пусть по 35.50 - потери ~20%
Выгода в карман банкиров
Фиксация курса со стороны НБУ - зло для IT бизнеса
терпите
Зачем? -- народ просто потихоньку перестает заводить в страну деньги...
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_hunter
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:13
Для більшості українців за кордоном незначне зростання курсу не має значного впливу.
а у беженцев за границей еще осталась гривна на картах ?
по идее должно быть так
Для абсолютної більшості українців за кордоном вирівнювання офіційних, карткових, готівкових курсів ВЖЕ не має ніякого впливу. Крім "карткових туристів"
сами (в нбу) создают проблему, сами потом жалуются, что тают гос.резервы.
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Alex2007
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3
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:36
_hunter написав: cohan написав: vova_pochernin написав:
IT приходит USD - продается по "милости" НБУ по 29.54
а потом к примеру Прокредит дает расплатится картой по 32.1 - потери ~9 %
или купить налиный доллар - пусть по 35.50 - потери ~20%
Выгода в карман банкиров
Фиксация курса со стороны НБУ - зло для IT бизнеса
терпите
Зачем? -- народ просто потихоньку перестает заводить в страну деньги...
народ не всегда спрашивают
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cohan
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:42
cohan написав: _hunter написав: cohan написав:
терпите
Зачем? -- народ просто потихоньку перестает заводить в страну деньги...
народ не всегда спрашивают
За ответ спасибо, но вы вопрос точно прочитали?
народ просто потихоньку перестает заводить в страну деньги
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_hunter
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:52
Сейчас еще подрастет, так как ит и аграрии по факт перестали заводить деньги, только на хлеб, а еще есв и %5 перестанут платить за 2 квартал, будет шит шоу...
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godGamer
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