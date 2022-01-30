Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
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kvn2 написав:банки могут продать только ,то что купили через кассу. перетоков через межбанк нет . Шапран не осведомлен ... вычеркиваем .
Це тебе "вычеркиваем". Він ж написав: "Потрібно розуміти, що готівковий ринок — це похідна від безготівкового міжбанку". Тобто "каса" це фігня у порівнянні з безготівкою. Або запереч це, або тебе "вычеркиваем".
andrijk777 Я вам не ти-кав і не хамив, так що будьте ласкаві, поводьте себе гідно. Про платіжний баланс в курсі. І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара. Навпаки, тиждень тому курс в обмінному пункті біля мене був 35.15, сьогодні - 35.50.