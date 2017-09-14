RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:19

  ЛАД написав: ни в качестве работников ТЦК.

Каюсь, мені у 2021 (кажись, влітку) пропонували. Ще й саме начальником відділу комплектування.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:26

  detroytred написав:
  ЛАД написав: ни в качестве работников ТЦК.

Каюсь, мені у 2021 (кажись, влітку) пропонували. Ще й саме начальником відділу комплектування.

«А міг би жити» 😅😅
Але коли в 22-му такі місця стали жирні, там би знайшлись достойніші))
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:32

  Hotab написав:«А міг би жити» 😅😅
Але коли в 22-му такі місця стали жирні, там би знайшлись достойніші))

Воно і тоді було жирне...

Але схема ж проста... і дрєвня.
Хфільму "Ми ніжеподписавшієся" пригадуєте? (Якщо ні то загугліть опис).
Отой чесний "загоняющий" потрібен був...
А хтось(( би стриг бабло.

Потім, відать, і овсі спростили((
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 вер, 2025 00:34, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:33

  Hotab написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав: ни в качестве работников ТЦК.

Каюсь, мені у 2021 (кажись, влітку) пропонували. Ще й саме начальником відділу комплектування.

«А міг би жити» 😅😅
Але коли в 22-му такі місця стали жирні, там би знайшлись достойніші))

як нетойвосний пілот без ластівки
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:39

  detroytred написав:Да, я теж звернув увагу на цю деталь.
Але не зауважив, бо робиться отак: затримання на поліції - з них і протокол затримання і забезпечення захисника.
А в самому тцк всл тцк складається протокол про адміністративне порушення. Не затримання, а протокол адміністративного правопорушення.
Потім цей протокол адмінправопорушення є одним з елементів при розгляді справи для винесення постанови.

Якщо ж затримання офіційно здійснюється всл тцк, то да, виходить - інформування центрів і забезпечення захисника тоді покладається на них.
Але в 259 статті всл тцк в якості доставщиків)) не фігурують.
В якості затримувальщиків)) теж наче ніде нема.

Работники ТЦК не имеют полномочий осуществлять самостоятельно административное задержание. Допустим сотрудник нацпола осуществил административное задержание и доставил лицо в отдел полиции (ситуация не имеет отношения к ТЦК). В отделе есть комната для задержанных. Ведутся журналы учета лиц, помещенных в комнату для задержанных, и учета информирования центров по оказанию бесплатной юридической помощи задержанным. Функционирует информационная
подсистема «Custody Records» системи «ІПНП».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1589-24#Text

Интересно, как эти все моменты сочетаются с административным задержанием и доставкой в ТЦК. Тут свою точку зрения высказал Бандерлог. )
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:39

  flyman написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:Каюсь, мені у 2021 (кажись, влітку) пропонували. Ще й саме начальником відділу комплектування.

«А міг би жити» 😅😅
Але коли в 22-му такі місця стали жирні, там би знайшлись достойніші))

як нетойвосний пілот без ластівки

Муха, а де в твоїй структурі витрат кошти на секас? Ну там дівчатам вина, цукерки?
Ну або хочаб мазь для зняття набряків і знеболювання розтягів стомлених долонь. :lol:

Ти як дружина з сином тебе ще у Львові кинули, так і не мав ото того? Безкоштовний секс закінчився, а далі мануальщік?

Чи все ж…

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 01:49

  detroytred написав:
  ЛАД написав: ни в качестве работников ТЦК.

Каюсь, мені у 2021 (кажись, влітку) пропонували. Ще й саме начальником відділу комплектування.
Если бы даже согласились, то начальник відділу сам не ездит по улицам ловить ухилянтов.
А що було б якби типу причепились - я не знаю))
Хотите сказать, что у вас документы не в порядке? :)

А по сути спора согласен с Бандерлогом.
ЛАД
