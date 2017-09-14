detroytred написав:Да, я теж звернув увагу на цю деталь. Але не зауважив, бо робиться отак: затримання на поліції - з них і протокол затримання і забезпечення захисника. А в самому тцк всл тцк складається протокол про адміністративне порушення. Не затримання, а протокол адміністративного правопорушення. Потім цей протокол адмінправопорушення є одним з елементів при розгляді справи для винесення постанови.
Якщо ж затримання офіційно здійснюється всл тцк, то да, виходить - інформування центрів і забезпечення захисника тоді покладається на них. Але в 259 статті всл тцк в якості доставщиків)) не фігурують. В якості затримувальщиків)) теж наче ніде нема.
Работники ТЦК не имеют полномочий осуществлять самостоятельно административное задержание. Допустим сотрудник нацпола осуществил административное задержание и доставил лицо в отдел полиции (ситуация не имеет отношения к ТЦК). В отделе есть комната для задержанных. Ведутся журналы учета лиц, помещенных в комнату для задержанных, и учета информирования центров по оказанию бесплатной юридической помощи задержанным. Функционирует информационная подсистема «Custody Records» системи «ІПНП».