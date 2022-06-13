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Пітер Шифф: краще продати
Bitcoin зараз і купити потім...

Пітер Шифф: краще продати Bitcoin зараз і купити потім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:04

Пітер Шифф: краще продати Bitcoin зараз і купити потім...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Euro Pacific Capital Пітер Шіфф оновив свій прогноз щодо дна для ціни Bitcoin і порадив інвесторам.

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Пітер Шифф: краще продати Bitcoin зараз і купити потім дешевше
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:04

краще продати Bitcoin зараз і забути про нього назавжди... вийти з піраміди і забути дорогу до неї..
2germ2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:38

Этот феерический клован год назад потерял пароль от кошелька с подаренными ему битками. Тогда же говорил, что биток не имеет никакой ценности и он никогда его не купит. Походу теперь не прочь его зашортить, но болтать легко, пусть покажет реальный шорт. Вот Гейтс зашортил Теслу и подтвердил это, уже может закрыть с хорошим профитом, если ещё не закрыл. Этот Шифф только звездеть горазд.
phantom_systems
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