Президент Euro Pacific Capital Пітер Шіфф оновив свій прогноз щодо дна для ціни Bitcoin і порадив інвесторам.
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Пітер Шифф: краще продати Bitcoin зараз і купити потім дешевше
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:04
Пітер Шифф: краще продати Bitcoin зараз і купити потім...
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Пітер Шифф: краще продати Bitcoin зараз і купити потім дешевше
Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:04
краще продати Bitcoin зараз і забути про нього назавжди... вийти з піраміди і забути дорогу до неї..
Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:38
Этот феерический клован год назад потерял пароль от кошелька с подаренными ему битками. Тогда же говорил, что биток не имеет никакой ценности и он никогда его не купит. Походу теперь не прочь его зашортить, но болтать легко, пусть покажет реальный шорт. Вот Гейтс зашортил Теслу и подтвердил это, уже может закрыть с хорошим профитом, если ещё не закрыл. Этот Шифф только звездеть горазд.
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