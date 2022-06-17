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Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin значно подешевшав і переживає найважчу фазу на ринку криптовалют. Аналітики з компанії Glassnode Insights проаналізували ситуацію і спрогнозували, чого чекати далі.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:56
Білл Гейтс назвав криптовалюти фейком: "Цей тренд заснований на теорії більшого дурня".
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