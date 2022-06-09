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В Україні запустили токен,
забезпечений облігаціями

В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:08

В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія Evoltech та брокер ICU оголосили про запуск «першого криптобонду» UA Crypto Bond (UACB), який дозволить інвестувати в облігації уряду України.

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В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:08

"Ценная" статья. Ни ссылки где регистрироваться (а это, как оказалось, абсолютно отдельная история от trade.online.icu, где обычно облигации через ICU покупались). Ни какой-то информации про доходность. Ну ладно, нагуглил я https://www.uacb.icu Там объяснили, что 34.18 USDT за UACB - это 1000 грн цены ОВГЗ делённые на 29.25 нынешнего курса НБУ USD/UAH. Что на что будет делиться при возврате остаётся тёмным делом.
Ну ладно, попробовал хоть кошелёк зарегистрировать. Вдруг унутре ещё что-то пояснят. Приняло почту, пароль и сказало, что дальше не пустит, пока не подтвержу регистрацию через ссылку, которая придёт на почту. Уже с полчаса, как ссылки не видать. Видимо, раньше окончания войны не ждать :)
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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