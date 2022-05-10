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Стан бізнесу у червні:
фінансові втрати, ситуація з...

Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:09

Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з...

Пропонуємо до обговорення:
Малий і середній бізнеси України призупинили відновлення, яке почало спостерігатися наприкінці квітня і на початку травня 2022 року.

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Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з персоналом, сплата податків
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:09

Навіщо така стаття? Погано та буде ще гірше? Що пропонує автор? Цьому Андрію Длігачу треба вручити повістку...
agcsc
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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