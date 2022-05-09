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Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 чер, 2022 20:53
Злые чиновники виноваты во всех бедах.
Наверху скоммуниздили ярд, внизу взяли коробку конфет или пять гривен за ксерокс.
Но вместо того, чтобы взять за яйца ярдокрадов, пиплу вбивают в голову, что он дескать кормит такую массу.
А дабы еще сгустить краски и распылить ответственность, кол-во чиновников мановением руки в статейке утраивается.
В следующий раз врагами выставят учителей, после них врачей, а потом по пенсам-бюджетососам пройдутся.
Пока пипл крутит головой офигевая от наплыва "врагов-кровосисей", пилорама не умолкает.
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antey1969
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:36
Чиновников надо сократить как минимум в два
или три раза. Процессы управления должны быть автоматизированы, а не зависеть от чиновников. Это и коррупцию уменьшит и эффективность государства увеличит. Фёдоров именно этим и занимается. Молодец!
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dmitriy_kulazhenko
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:12
Аххххренеть!!!!.... Думаю самая большая реформа вступить в ЕС - уволить 75% этих дармоедов
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konjkov_il29
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