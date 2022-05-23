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У росії спрогнозували 4
роки дефіциту бюджету

У росії спрогнозували 4 роки дефіциту бюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 12:44

У росії спрогнозували 4 роки дефіциту бюджету

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін рф закладає в проєкт бюджету на 2023-2025 роки дефіцит федерального бюджету. При цьому президент рф володимир путін перед цим заявляв, що бюджет буде виконаний з профіцитом у 3 трлн рублів.

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У росії спрогнозували 4 роки дефіциту бюджету
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 12:44

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cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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