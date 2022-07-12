Виплати військовим під час війни

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Victor8 написав: По поводу быстрого принятия и другого - думаю поступила такая команда. Только вот от кого (от куда) мне понять сложно.
рашасіквелів про масонів і таємний уряд передивились? Мені здається що це як додати 1+1 зрозуміти логіку прийняття цього закону, бо треба солдати на війні, що ще тут думати і гадати? Щоб фронт не посипався його повинен хтось тримати, люди, вам 3 чи 5 років???
Bobua написав: 70тис*50тис осіб на нулях ≈ 3500млн ≈ 100млн$ в місяць для соц.справедливості. До обвалу. Не інакше...
Енергосистема не дає людям вдосталь споживати електрику за третину ринк.ціни. Не зможуть гратись з електрочайниками. До біди. Не інакше...
Штати виховують у нас стоїцизм. Не критиканьте. 😷
По перше там не 50 тисяч а під 200, по друге як у вас просто - всього 100 млн баксів в місяць) гроші звісно в тумбочці взяти?) проблема не в електрочайниках а в тому що електрики може не бути наприклад зимою і не на чотири години а на декілька діб.