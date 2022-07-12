Виплати військовим під час війни

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.
30тис? вбитих 70тис? поранених 150тис? СЗЧ (а то ж не від доброго життя...) ≈250тис. Бінго. І ще 50тис зара стоїть... І вони єдині кому треба дати ті кляті 70тис. А не скиглити, що 100млн$ обвалять курс. І єдині хто справді програє -- ми, що стояли без цих +70тис... А ця доплата новеньким-щойно-мобілізованим стане ще одним підтверженням, що дворічне ухилянство винагороджують...
Успіх все так. Додати виплату за смертю, еоселю. Також десь протягом\через 3 місяці купа мужив буде відлавлюватись з місць робот\вулиць. Тобто ті налоги що той муж платив, а це не тільки ЗП(ЄСВ+ПДВ+ВЗ), а ще ПДВ в кожному ларьку - він платити перестане. Тобто налогів буде ще меньше до бюджету. Це якщо ще бізнеси не позакриваються....
То де брати бабос на цей банкет, якщо "партнери" знов задню включать? Та що робити після закінчення цього всього, коли частина бізнесів ВЖЕ ніколи не вернеться сюди? Я навіть не уявляю, що якщо навіть завтра війна завершиться, що робити з економікою.... Тому що раніше був дешевий труд, а зараз дешеві раби залюбки залишаються у ЄС, а ще досить велика кількість - хоче туда звалити хоч завтра, якщо буде така змога... Хто тут залишився\залишиться робити економіку?
І після цього, тут купа народу вважає, що курс вернеться на 36,6 ? )))