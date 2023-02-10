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Зима в умовах війни.
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Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:28

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення. 😡
на поверхности ответ, распределительных сетей не хватает обеспечить сразу всех. У меня расход э.э. такой же как в неотлючаемом октябре-ноябре. Хотя должен быть меньше.

А я знизив витрати в 3 рази. Тому мені майже не вимикають
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 17:42

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Bolt написав:Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення. 😡
на поверхности ответ, распределительных сетей не хватает обеспечить сразу всех. У меня расход э.э. такой же как в неотлючаемом октябре-ноябре. Хотя должен быть меньше.

А я знизив витрати в 3 рази. Тому мені майже не вимикають

Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:58

  барабашов написав:Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?

Газ, новус, гаряча вода в трубах.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:14

  Ромасик написав:
  барабашов написав:Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?

Газ, новус, гаряча вода в трубах.

ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Сам напор воды есть когда нет света на вашей группе?
Или Вы одной линии с районным СБУ и роддомом?
Отопление есть когда нет света на вашей группе(счётчик на дом сильно понижает давление в системе отопления вроде)?
Я подтапливаю кондёрами постоянно, кроме сильного плюса за окном, духовка(электро) работает раз в три дня примерно, кулинарией пользуюсь тоже не от случая к случаю.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 31 січ, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:16

  барабашов написав:
  Ромасик написав:
  барабашов написав:Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?

Газ, новус, гаряча вода в трубах.

ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Сам напор воды есть когда нет света на вашей группе?
Или Вы одной линии с районным СБУ и роддомом?
Отопление есть когда нет света на вашей группе(счётчик на дом сильно понижает давление в системе отопления вроде)?
Я подтапливаю кондёрами постоянно, кроме сильного плюса за окном

В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:54

  Faceless написав:В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
Схоже час замінити модні мопи

  барабашов написав:ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?

Не задавайте складних запитань. Вода в трубі є і крапка.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 31 січ, 2023 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:06

  Ромасик написав:
  Faceless написав:В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
Схоже час замінити модні мопи

  барабашов написав:ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?

Не задавайте складних запитань. Вода в трубі є і крапка.

Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19го
Какое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:40

Зображення

Зображення

Сьогодні почала роботу газопоршнева електростанція, яка працює, використовуючи природний газ. А це значно зменшує вартість виробленого кіловату в порівнянні з дизельним паливом, яке потрібне для генераторів.

Проєкт був реалізований за координації голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher, компанією ТОВ «КТС Інжиніринг» спільно з Ірпінською міською радою.

У подальшому в Україні планують створити цілу мережу таких малих електростанцій, потужністю від кількох сотень кіловат до кількох десятків мегават. Це дозволить зменшити навантаження на енергомережу країни, яку зараз намагається знищити наш ворог.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:24

  барабашов написав:Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19го
Какое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?

Так то краще :)
З 70 квт до 20.
Холодильник виключив. Холодильник на балконі.
ПК включаю, лише коли працюю. Раніше був зранку до вечора. Оскільки руки до роботи доходили до вечора.
Кондиціонер - це відкрита фіранка. Він же фрізер.
Мікрохв менше використовую. Борщ розігріваю на газу. Уже звик, оскільки газ є постійно.
Чайник теж на газу. Їжа в основному споживається зразу після приготування поки тепла.
Газ десь 7,89. Думаю, як у вас, нафтогаз Лічильник будинковий. В зимові місяці стали малювати більше - десь 5-7 кубів. Влітку наче 2 було. На кухні стоїть казан 6л на найменшому вогнику, який грить цілодобово. Вода ніколи не закіпає. Але руки на ньому теж не втримати.
У вечірній час труба ГВ гаряча (вона ж рушникосушильник). Тоді й користуватися. Але це не стосується е/е.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:02

  Faceless написав:В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?

:cry:
Отопления центрального нет.
Воды горячей, холодной нет.
Газа нет.
........................
Вода - скважина на дом. Есть э/э - есть вода.

Отопление - электрическое (официально запретили даже по регистрации не проходит платёжки на общих основаниях). Не забудем, что в этом году были отменены все послабления по платежам - полную стоимость. Пенсы платят последнее - живут на гумманитарку, или откровенно мёрзнут.(дожили...)

По договору с РЭС не более 3Х кВт/ на квартиру. допускаемая нагрузка.
Сеть на дом переделали, в квартирах кто во что горазд.

Чешка холодная, утеплённая как только возможно, но это всё равно не решает проблемы.
Сутки без света, застывает так, что - в квартире трое суток не срабатывает автомат на отключение.

Январь - 950кВт :shock: . при чём, полностью не было электроэнергии всего 4 суток.(я не затрагиваю временные отключения до 6 часов)

И это далеко не самый тяжкий случай.
Причина - газ баллонный.
Всё вместе с отоплением, бойлером,... не выдерживает сеть, поэтому вынужден пользоваться отдельно газом.
Стандартный случай в таких условиях - 2 000кВт./месяц

"День-ночь" ставить бессмысленно, ибо нагрузка распределена на постоянку в течении суток.
Kudrjavuy
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