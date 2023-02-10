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Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 31 січ, 2023 16:28
vitaliian написав: Bolt написав:
Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення. 😡
на поверхности ответ, распределительных сетей не хватает обеспечить сразу всех. У меня расход э.э. такой же как в неотлючаемом октябре-ноябре. Хотя должен быть меньше.
А я знизив витрати в 3 рази. Тому мені майже не вимикають
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Ромасик
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Додано: Вів 31 січ, 2023 17:42
Ромасик написав: vitaliian написав: Bolt написав:
Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення. 😡
на поверхности ответ, распределительных сетей не хватает обеспечить сразу всех. У меня расход э.э. такой же как в неотлючаемом октябре-ноябре. Хотя должен быть меньше.
А я знизив витрати в 3 рази. Тому мені майже не вимикають
Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?
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барабашов
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:58
барабашов написав:
Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?
Газ, новус, гаряча вода в трубах.
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Ромасик
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Додано: Вів 31 січ, 2023 19:14
Ромасик написав: барабашов написав:
Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?
Газ, новус, гаряча вода в трубах.
ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Сам напор воды есть когда нет света на вашей группе?
Или Вы одной линии с районным СБУ и роддомом?
Отопление есть когда нет света на вашей группе(счётчик на дом сильно понижает давление в системе отопления вроде)?
Я подтапливаю кондёрами постоянно, кроме сильного плюса за окном, духовка(электро) работает раз в три дня примерно, кулинарией пользуюсь тоже не от случая к случаю.
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 31 січ, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 19:16
барабашов написав: Ромасик написав: барабашов написав:
Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?
Газ, новус, гаряча вода в трубах.
ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Сам напор воды есть когда нет света на вашей группе?
Или Вы одной линии с районным СБУ и роддомом?
Отопление есть когда нет света на вашей группе(счётчик на дом сильно понижает давление в системе отопления вроде)?
Я подтапливаю кондёрами постоянно, кроме сильного плюса за окном
В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
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Faceless
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Додано: Вів 31 січ, 2023 19:54
Faceless написав:
В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
Схоже час замінити модні мопи
барабашов написав:
ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Не задавайте складних запитань. Вода в трубі є і крапка.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 31 січ, 2023 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 22:06
Ромасик написав: Faceless написав:
В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
Схоже час замінити модні мопи
барабашов написав:
ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Не задавайте складних запитань. Вода в трубі є і крапка.
Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19го
Какое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?
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барабашов
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vitaliian
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:24
барабашов написав:
Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19го
Какое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?
Так то краще
З 70 квт до 20.
Холодильник виключив. Холодильник на балконі.
ПК включаю, лише коли працюю. Раніше був зранку до вечора. Оскільки руки до роботи доходили до вечора.
Кондиціонер - це відкрита фіранка. Він же фрізер.
Мікрохв менше використовую. Борщ розігріваю на газу. Уже звик, оскільки газ є постійно.
Чайник теж на газу. Їжа в основному споживається зразу після приготування поки тепла.
Газ десь 7,89. Думаю, як у вас, нафтогаз Лічильник будинковий. В зимові місяці стали малювати більше - десь 5-7 кубів. Влітку наче 2 було. На кухні стоїть казан 6л на найменшому вогнику, який грить цілодобово. Вода ніколи не закіпає. Але руки на ньому теж не втримати.
У вечірній час труба ГВ гаряча (вона ж рушникосушильник). Тоді й користуватися. Але це не стосується е/е.
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Ромасик
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:02
Faceless написав:
В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
Отопления центрального нет.
Воды горячей, холодной нет.
Газа нет.
........................
Вода - скважина на дом. Есть э/э - есть вода.
Отопление - электрическое (официально запретили даже по регистрации не проходит платёжки на общих основаниях). Не забудем, что в этом году были отменены все послабления по платежам - полную стоимость. Пенсы платят последнее - живут на гумманитарку, или откровенно мёрзнут.(дожили...)
По договору с РЭС не более 3Х кВт/ на квартиру. допускаемая нагрузка.
Сеть на дом переделали, в квартирах кто во что горазд.
Чешка холодная, утеплённая как только возможно, но это всё равно не решает проблемы.
Сутки без света, застывает так, что - в квартире трое суток не срабатывает автомат на отключение.
Январь - 950кВт
. при чём, полностью не было электроэнергии всего 4 суток.(я не затрагиваю временные отключения до 6 часов)
И это далеко не самый тяжкий случай.
Причина - газ баллонный.
Всё вместе с отоплением, бойлером,... не выдерживает сеть, поэтому вынужден пользоваться отдельно газом.Стандартный случай в таких условиях - 2 000кВт./месяц
"День-ночь" ставить бессмысленно, ибо нагрузка распределена на постоянку в течении суток.
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Kudrjavuy
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