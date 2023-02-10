Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

Додано: Вів 31 січ, 2023 22:06

Ромасик написав: Faceless написав: В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.

Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є? В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є? Схоже час замінити модні мопи



барабашов написав: ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света? ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?

Не задавайте складних запитань. Вода в трубі є і крапка. Схоже час замінити модні мопиНе задавайте складних запитань. Вода в трубі є і крапка.

Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19гоКакое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?