Виплати військовим під час війни

Як психологічні чинники підривають фінансову стійкість військових
Ставлення до грошей до та після мобілізації часто різниться. Через постійний стрес і розмитість майбутнього військові нерідко вдаються до імпульсивних витрат і ризикових інвестицій.
🔎 Що потрібно знати, аби уникнути психологічних пасток і необдуманих фінансових рішень — обговорюємо в новому випуску безплатного курсу «Фінансова грамотність для військових».
У цьому випуску ви почуєте:
📍 Які психологічні чинники впливають на фінансову поведінку? 📍 Чому серед військових поширені проблеми з азартними іграми та мікрокредитами? 📍 Як подолати залежності та формувати здорові фінансові звички? 📍 Як підготуватися до реінтеграції у цивільне життя з фінансової точки зору? 📍 Чи реально ветерану одразу після служби повернутися до роботи або відкрити бізнес?
Як управляти бюджетом під час військової служби та після повернення
В умовах військової служби важливо знати, як ефективно управляти доходами й оптимізувати витрати. Це дасть змогу стабільно підтримувати сім’ю і мати подушку безпеки на перший період, під час реінтеграції в цивільне життя.
Основні теми випуску:
🔸 Що таке бюджетування? Як вести бюджет в умовах служби 🔸 Категорії витрат: обов’язкові, необов’язкові та специфічні для військових 🔸 Як оптимізувати витрати й використовувати соціальні пільги 🔸 Перехід з військової служби до цивільного життя: нові категорії витрат і фінансова адаптація 🔸 Мобільні застосунки та інструменти для ведення бюджету
У Дії зʼявляться нові послуги та можливості для ветеранів
Разом з Міністерством ветеранів працюємо над новими цифровими сервісами для захисників і захисниць.
Що плануємо найближчим часом:
1. Опитування в Дії для визначення потреб ветеранів 2. Нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів Також запустимо окремий профіль для захисників і захисниць у Дії. Застосунок автоматично розумітиме, що людина ветеран, і адаптуватиме інтерфейс. У цьому профілі Дії будуть зібрані всі сервіси для ветеранів.
Також буде окрема вкладка з різними можливостями: кредитними та грантовими програмами, пропозиціями від міста, навчанням тощо.
Фінансовий план для військового: навіщо потрібен і як скласти
У шостому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» розглядаємо, як фінансове планування допомагає військовим керувати грошима, передбачати ризики та уникати поширених помилок.
Основні теми випуску:
✅ Що таке фінансовий план, яким він має бути ✅ Як визначити свої фінансові цілі та адаптувати їх до реалій сьогодення ✅ Чому важливо мати резервний фонд і як його правильно формувати ✅ Які фінансові звички допомагають уникати боргів і накопичувати кошти ✅ Як скласти план дій на випадок поранення чи загибелі, щоб захистити рідних
📌 Бонусом до відео ви отримаєте готовий шаблон фінансового плану, який легко зможете адаптувати до своїх потреб.
Реінтеграція ветеранів: як відновити професійне життя й стабільний дохід
У сьомому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» обговорюємо тему реінтеграції ветеранів до життя після служби. Ви почуєте поради щодо пошуку роботи за наймом, а також дізнаєтесь про наявні програми підтримки підприємців-ветеранів.
У цьому випуску ви почуєте:
✔️Як готуватися до цивільного життя ще під час служби: фінансові поради. ✔️Як скористатися ветеранськими пільгами для полегшення реінтеграції? ✔️Як адаптувати військовий досвід та навички до цивільного ринку праці? ✔️Що врахувати при виборі роботи за наймом після служби? ✔️Як зрозуміти, чи варто вам відкривати власний бізнес. ✔️Які ресурси та програми підтримки доступні для відкриття власного бізнесу?
Багато ветеранів мріють про власний бізнес, але не знають, із чого почати й де знайти фінансування.
Тож у 8-му випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» розповідаємо про гранти, кредити й інші програми фінансування, які допоможуть зробити перший крок до підприємництва. Основні теми випуску:
☑️ Гранти, кредити, пільги: де шукати інформацію про доступні форми фінансової допомоги? ☑️ Як визначити, чи підходить вам конкретна грантова програма? ☑️ Грантова заявка: як її правильно заповнити й подати? ☑️ Які обов’язки заявника після отримання гранту? ☑️ Що станеться, якщо бізнес закриється або не відповідатиме умовам програми? ☑️ Які спільноти та освітні програми допоможуть у розробці грантової заявки та ведення бізнесу?