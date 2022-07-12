RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Виплати військовим
під час війни

Виплати військовим під час війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:00

Як психологічні чинники підривають фінансову стійкість військових

Ставлення до грошей до та після мобілізації часто різниться. Через постійний стрес і розмитість майбутнього військові нерідко вдаються до імпульсивних витрат і ризикових інвестицій.

🔎 Що потрібно знати, аби уникнути психологічних пасток і необдуманих фінансових рішень — обговорюємо в новому випуску безплатного курсу «Фінансова грамотність для військових».

Зображення

У цьому випуску ви почуєте:

📍 Які психологічні чинники впливають на фінансову поведінку?
📍 Чому серед військових поширені проблеми з азартними іграми та мікрокредитами?
📍 Як подолати залежності та формувати здорові фінансові звички?
📍 Як підготуватися до реінтеграції у цивільне життя з фінансової точки зору?
📍 Чи реально ветерану одразу після служби повернутися до роботи або відкрити бізнес?

🔗Переглянути відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:27

Як управляти бюджетом під час військової служби та після повернення

В умовах військової служби важливо знати, як ефективно управляти доходами й оптимізувати витрати. Це дасть змогу стабільно підтримувати сім’ю і мати подушку безпеки на перший період, під час реінтеграції в цивільне життя.

Зображення
Основні теми випуску:

🔸 Що таке бюджетування? Як вести бюджет в умовах служби
🔸 Категорії витрат: обов’язкові, необов’язкові та специфічні для військових
🔸 Як оптимізувати витрати й використовувати соціальні пільги
🔸 Перехід з військової служби до цивільного життя: нові категорії витрат і фінансова адаптація
🔸 Мобільні застосунки та інструменти для ведення бюджету

🔗Переглянути відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 16:21

Михайло Федоров

У Дії зʼявляться нові послуги та можливості для ветеранів

Разом з Міністерством ветеранів працюємо над новими цифровими сервісами для захисників і захисниць.

Що плануємо найближчим часом:

1. Опитування в Дії для визначення потреб ветеранів
2. Нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів
Також запустимо окремий профіль для захисників і захисниць у Дії. Застосунок автоматично розумітиме, що людина ветеран, і адаптуватиме інтерфейс. У цьому профілі Дії будуть зібрані всі сервіси для ветеранів.

Також буде окрема вкладка з різними можливостями: кредитними та грантовими програмами, пропозиціями від міста, навчанням тощо.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:14

Фінансовий план для військового: навіщо потрібен і як скласти

У шостому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» розглядаємо, як фінансове планування допомагає військовим керувати грошима, передбачати ризики та уникати поширених помилок.

Зображення

Основні теми випуску:

✅ Що таке фінансовий план, яким він має бути
✅ Як визначити свої фінансові цілі та адаптувати їх до реалій сьогодення
✅ Чому важливо мати резервний фонд і як його правильно формувати
✅ Які фінансові звички допомагають уникати боргів і накопичувати кошти
✅ Як скласти план дій на випадок поранення чи загибелі, щоб захистити рідних

📌 Бонусом до відео ви отримаєте готовий шаблон фінансового плану, який легко зможете адаптувати до своїх потреб.

🔗Переглянути відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:56

Реінтеграція ветеранів: як відновити професійне життя й стабільний дохід

У сьомому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» обговорюємо тему реінтеграції ветеранів до життя після служби. Ви почуєте поради щодо пошуку роботи за наймом, а також дізнаєтесь про наявні програми підтримки підприємців-ветеранів.

Зображення

У цьому випуску ви почуєте:

✔️Як готуватися до цивільного життя ще під час служби: фінансові поради.
✔️Як скористатися ветеранськими пільгами для полегшення реінтеграції?
✔️Як адаптувати військовий досвід та навички до цивільного ринку праці?
✔️Що врахувати при виборі роботи за наймом після служби?
✔️Як зрозуміти, чи варто вам відкривати власний бізнес.
✔️Які ресурси та програми підтримки доступні для відкриття власного бізнесу?

🔗Переглянути відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:27

Як ветерану отримати кошти на запуск власного бізнесу?

Багато ветеранів мріють про власний бізнес, але не знають, із чого почати й де знайти фінансування.

Тож у 8-му випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» розповідаємо про гранти, кредити й інші програми фінансування, які допоможуть зробити перший крок до підприємництва.
Зображення

Основні теми випуску:

☑️ Гранти, кредити, пільги: де шукати інформацію про доступні форми фінансової допомоги?
☑️ Як визначити, чи підходить вам конкретна грантова програма?
☑️ Грантова заявка: як її правильно заповнити й подати?
☑️ Які обов’язки заявника після отримання гранту?
☑️ Що станеться, якщо бізнес закриється або не відповідатиме умовам програми?
☑️ Які спільноти та освітні програми допоможуть у розробці грантової заявки та ведення бізнесу?

🔗Переглянути відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Компенсація за піднайом житла для військових у 2025 році
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:33

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

«Ветеранський спорт»: скільки грошей можуть отримати учасники бойових дій на спортивні заняття
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6275
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 10:23

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:12

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як військовим та ветеранам отримати виплати до Дня Незалежності — пояснення юристів
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками 1 ... 36, 37, 38
striped » Вів 12 лип, 2022 10:27
379 77660
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 23:02
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.