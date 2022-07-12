Виплати військовим під час війни

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Треба скасувати гыгантські спецпенсії відставникам, силовикам, чинушам, що жодного дня не воювали. А поки що все навпаки. От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?
la9 написав:Ветеранський спорт на наступний рік буде продовжено?
Шановний користувач!
У проєкті держбюджету на 2026 рік на ветеранську політику передбачено 17,9 млрд грн. З цієї суми 4 млрд грн виділяються на заходи з підтримки ветеранів: психологічна допомога, професійна адаптація, розвиток спорту, одноразова грошова допомога та інші програми. Спорт ветеранів не просто згадується, а вже саме включений у фінансування як частина соціальних програм. https://mva.gov.ua/prescenter/category/ ... u-politiku
Бюджет на 2026 рік ще не затверджений тому чекаємо.
Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових. Він формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби — до, під час і після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами.
Що це означає на практиці:
🔹 Під час служби Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок. 🔹 Після повернення зі служби Зберігається право повернутися на роботу — на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи. Окремий і принципово важливий блок — родини Захисників і Захисниць, які загинули або зникли безвісти.
Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат — без різних правил за однакових обставин.
Сьогодні держава забезпечує:
▪️ родинам загиблих — ₴15 млн; ▪️ родинам зниклих безвісти — щомісячні виплати близько ₴120 тис.
Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги — ₴15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько ₴120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини — незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу.