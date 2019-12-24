|
|
|
Sense Bank
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:57
Искатель написав: klug написав:
Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи
, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
21.02 платив комуналь в сенс-додатку від 1кгрн карткою ред2.0. Розстрочку оформлено.
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:07
Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Тож якщо пропозиція після здійснення операції буде відображатися - оформити розстрочку буде доступно.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
