RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1565156615671568

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:57

  Искатель написав:
  klug написав:Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. :roll: Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.

Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).


21.02 платив комуналь в сенс-додатку від 1кгрн карткою ред2.0. Розстрочку оформлено.
alibob
 
Повідомлень: 794
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:07

  Искатель написав:
  klug написав:Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. :roll: Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.

Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).

Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Тож якщо пропозиція після здійснення операції буде відображатися - оформити розстрочку буде доступно.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13272
З нами з: 18.02.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
  #<1 ... 1565156615671568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 372752
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 53387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15672)
25.02.2026 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.