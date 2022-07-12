Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як безпечно зберігати та примножувати заощадження якщо ви військова людина
|
|
|
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:13
Додано: Чет 23 жов, 2025 21:31
Скажіть, комусь прийшли кошти Ветеранський спорт за 4 квартал?
Досі немає
Додано: Чет 23 жов, 2025 22:43
Треба скасувати гыгантські спецпенсії відставникам, силовикам, чинушам, що жодного дня не воювали. А поки що все навпаки. От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:39
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД замість втраченого
Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:23
Re: Виплати військовим під час війни
Шановний користувач!
У проєкті держбюджету на 2026 рік на ветеранську політику передбачено 17,9 млрд грн.
З цієї суми 4 млрд грн виділяються на заходи з підтримки ветеранів: психологічна допомога, професійна адаптація, розвиток спорту, одноразова грошова допомога та інші програми. Спорт ветеранів не просто згадується, а вже саме включений у фінансування як частина соціальних програм.
Бюджет на 2026 рік ще не затверджений тому чекаємо.
З повагою,
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:46
Михайло Федоров — Міністр оборони України
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:52
Ірина_
Я вловив таку деталь.. не знаю як було раніше, але зараз виходить так…
Зник без вісти - сімʼя отримує далі 120 к бойових , як і було в останній місяць до зникнення.
Але коли підтвердилась загибель , то ці виплати щомісяця по 120к з моменту зникнення будуть відмінусовані з 15 млн гробових.
Мені здається це логічно .
Додано: Чет 26 бер, 2026 10:46
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Хто з військових має право на кредитні канікули
|