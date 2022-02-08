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1 рік ринку землі. Чи варто
зараз купувати земельну ділянку?

1 рік ринку землі. Чи варто зараз купувати земельну ділянку?
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 17:41

1 рік ринку землі. Чи варто зараз купувати земельну ділянку?

Рівно рік тому, 1 го липня 2021 року, відбулася знакова подія - прийнято історичне рішення щодо відкриття ринку землі. З моменту народження на його долю випало безліч випробувань: коронавірус та енергетична криза, галопуюча інфляція, війна та її потворні, руйнівні наслідки.

Незважаючи на ці страшні катаклізми українська земля є найціннішим активом нашої держави, який здатен приносити високі прибутки і для тих, хто її з любов’ю обробляє і для тих хто з вірою в неї інвестує.

З нагоди першого дня народження відкритого ринку землі ми запросили відомих експертів з земельних питань, юристів, керуючих фондами та приватних інвесторів, щоб обговорити поточний стан та перспективи інвестування в українські чорноземи.

В рамках заходу обговоримо такі питання:

📌 Ринок землі в Україні в умовах військового вторгнення: вартість, попит, привабливість для приватного інвестора в розрізі регіонів;

📌 Особливості та юридичні аспекти оформлення угод купівлі/продажу, аренди/субаренди землі в період військового стану;

📌 Перспективи інвестування в земельний фонд України 2022 - 2023: поріг входження, прогноз вартості, окупність інвестицій, ключові фактори впливу, песимістичні та оптимістичні сценарії розвитку;

📌 Компенсаційні механізми та алгоритм відшкодування збитків вразі втрати, неможливості реалізації врожаю або пошкодження посівних площ внаслідок військових дій;

📌 Чи варто зараз купувати земельну ділянку, чи слід почекати більш вдалої кон'юнктури?

📌 Як обрати та перевірити землі під інвестування та убезпечити себе від шахраїв?

📌 Земля vs нерухомість: куди вигідніше інвестувати?


Якщо ви хочете зрозуміти як і скільки можна заробляти інвестуючи в майбутнє України, її найпривабливіший земельний актив, чи бажаєте убезпечити поточні інвестиції, озброївшись знаннями від провідних фахівців галузі або просто поспілкуватися та обмінятися досвідом в колі приватних інвесторів однодумців, то цей захід саме для вас.

Жодної води, практичні кейси, прямі і зрозумілі питання/відповіді та неформальне спілкування за філіжанкою кави/чаю або келихом ігристого.

Враховуючи особливості військового часу, ми передбачили для вашої безпеки та зручності змішаний формат зустрічі.

✔️ Офлайн в приміщені, що відповідає всім сучасним вимогам безпеки та обладнане додатковою локацією для укриття, у разі тривоги.
❗️ Кількість місць обмежена до 80 осіб.
Місце проведення: IQ Business Center
Адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15
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✔️ Пряма онлайн трансляція, з можливістю поставити питання спікерам в особистому кабінеті безпосередньо під час ефіру та отриманням доступу до запису події. Без обмежень за кількістю учасників.
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