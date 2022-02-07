Проголосуйте за найкращих на фінансовому ринку!

В Україні чимало фінансових та інвестиційних продуктів, клієнтських сервісів, інновацій, рекламних проєктів та ефективних топ-менеджерів ринку фінпослуг.
Для того щоб відзначити кращих з них, ми щорічно проводимо спеціальну церемонію нагородження — FinAwards. До речі, в 2022 році ця церемонія буде вже ювілейною — п’ятою!
Всі ці роки незмінно і важливо для нас відзначати працю і мотивувати роботу найбільш гідних рішень і компаній, які заслужили саме на вашу повагу і любов завдяки своїй щоденній роботі. Тих рішень і компаній, які приносять і будуть приносити в майбутньому користь своїм користувачам і споживачам.
Прямо зараз ви можете віддати голос за найкращих у своїй номінації. Для цього переходьте за посиланням, де проходить голосування, обирайте номінацію і відзначайте своїх фаворитів.
Вдячні за кожен об’єктивний голос!
З кого можна обрати? На FinAwards-2022 28 номінацій! Окремі категорії існують і для банків, і для страхових компаній, і для небанківських фінансових компаній.
Серед учасників 38 банків, 27 МФО, 11 страхових та 2 інвест. компанії. Усього учасники надіслали нам 332 заявки на номінації!
Переможці у всіх номінаціях (крім «Народний банк» та «Стійкий банк» — у цих категоріях переможці формуються завдяки відповідним рейтингам на сайті «Мінфін») визначаються шляхом відкритого голосування читачів сайтів Finance.ua і «Мінфін», голосування незалежного авторитетного журі, експертної групи редакції сайтів.
Для уникнення накрутки голосів на сайті встановлена експертиза на бот-трафік. Більш детально про правила конкурсу ви можете дізнатися тут