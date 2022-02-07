Форуми / Портал Finance.UA:

підтримка, події, новини / Новини Finance.UA / Проголосуйте за найкращих

на фінансовому ринку! Проголосуйте за найкращих на фінансовому ринку! + Додати

тему Відповісти

на тему Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.

Додано: Вів 08 лют, 2022 16:05 Проголосуйте за найкращих на фінансовому ринку!



Для того щоб відзначити кращих з них, ми щорічно проводимо спеціальну церемонію нагородження — FinAwards. До речі, в 2022 році ця церемонія буде вже ювілейною — п’ятою!



Всі ці роки незмінно і важливо для нас відзначати працю і мотивувати роботу найбільш гідних рішень і компаній, які заслужили саме на вашу повагу і любов завдяки своїй щоденній роботі. Тих рішень і компаній, які приносять і будуть приносити в майбутньому користь своїм користувачам і споживачам.



Прямо зараз ви можете віддати голос за найкращих у своїй номінації. Для цього переходьте за посиланням, де проходить голосування, обирайте номінацію і відзначайте своїх фаворитів.



Вдячні за кожен об’єктивний голос!



З кого можна обрати? На FinAwards-2022 28 номінацій! Окремі категорії існують і для банків, і для страхових компаній, і для небанківських фінансових компаній.



Серед учасників 38 банків, 27 МФО, 11 страхових та 2 інвест. компанії. Усього учасники надіслали нам 332 заявки на номінації!



Переможці у всіх номінаціях (крім «Народний банк» та «Стійкий банк» — у цих категоріях переможці формуються завдяки відповідним рейтингам на сайті «Мінфін») визначаються шляхом відкритого голосування читачів сайтів Finance.ua і «Мінфін», голосування незалежного авторитетного журі, експертної групи редакції сайтів.



Для уникнення накрутки голосів на сайті встановлена експертиза на бот-трафік. Більш детально про правила конкурсу ви можете дізнатися тут В Україні чимало фінансових та інвестиційних продуктів, клієнтських сервісів, інновацій, рекламних проєктів та ефективних топ-менеджерів ринку фінпослуг.Для того щоб відзначити кращих з них, ми щорічно проводимо спеціальну церемонію нагородження — FinAwards. До речі, в 2022 році ця церемонія буде вже ювілейною — п’ятою!Всі ці роки незмінно і важливо для нас відзначати працю і мотивувати роботу найбільш гідних рішень і компаній, які заслужили саме на вашу повагу і любов завдяки своїй щоденній роботі. Тих рішень і компаній, які приносять і будуть приносити в майбутньому користь своїм користувачам і споживачам.Прямо зараз ви можете віддати голос за найкращих у своїй номінації. Для цього переходьте за посиланням, де проходить голосування, обирайте номінацію і відзначайте своїх фаворитів.Вдячні за кожен об’єктивний голос!З кого можна обрати? На FinAwards-2022 28 номінацій! Окремі категорії існують і для банків, і для страхових компаній, і для небанківських фінансових компаній.Серед учасників 38 банків, 27 МФО, 11 страхових та 2 інвест. компанії. Усього учасники надіслали нам 332 заявки на номінації!Переможці у всіх номінаціях (крім «Народний банк» та «Стійкий банк» — у цих категоріях переможці формуються завдяки відповідним рейтингам на сайті «Мінфін») визначаються шляхом відкритого голосування читачів сайтів Finance.ua і «Мінфін», голосування незалежного авторитетного журі, експертної групи редакції сайтів.Для уникнення накрутки голосів на сайті встановлена експертиза на бот-трафік. Більш детально про правила конкурсу ви можете дізнатися Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3172 З нами з: 14.09.13 Подякував: 807 раз. Подякували: 1819 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_