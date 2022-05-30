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Як повернути переплату за газ,
якщо сплатили не тому...

Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 09:53

Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому...

Пропонуємо до обговорення:
Споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів.

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Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 09:54

да, ох*енно

в который раз убеждаюсь - заранее лучше ничего не платить
а при ВП пока штрафов или чего там нет - лучше вообще не платить
cohan
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