Споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів.
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Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику
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Додано: Суб 25 чер, 2022 09:53
Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому...
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Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику
Додано: Суб 25 чер, 2022 09:54
да, ох*енно
в который раз убеждаюсь - заранее лучше ничего не платить
а при ВП пока штрафов или чего там нет - лучше вообще не платить
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