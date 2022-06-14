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Робота на літо: актуальні вакансії для українців в Румунії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:36
Пропонуємо до обговорення:
До Румунії після повномасштабного вторгнення рф виїхало понад 80 тисяч українців у пошуках тимчасового прихистку. Після пошуку житла, актуальним для них є питання працевлаштування.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 18:36
Это все работа для мужиков. Главный вопрос - как перейти границу.
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