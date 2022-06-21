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Водіям в Україні нагадали про
штрафи за ГБО в автомобілі

Водіям в Україні нагадали про штрафи за ГБО в автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:05

Водіям в Україні нагадали про штрафи за ГБО в автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що газ з початку війни серйозно подорожчав, популярність ГБО в Україні залишається стабільно високою. Практично кожен власник хоч раз думав про встановлення газу на свій автомобіль.

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Водіям в Україні нагадали про штрафи за ГБО в автомобілі
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:05

При нинішній вартості газу абсолютно не вигідно на ньому їздити. От як альтернативне паливо ще можливо.
papchik
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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