Таку думку висловив директор аналітичного центру Cedos Іван Вербицький.
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Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах замість зруйнованого житла
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Додано: Пон 27 чер, 2022 13:24
Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах...
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Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах замість зруйнованого житла
Додано: Пон 27 чер, 2022 13:24
"до момента, когда у государства появятся деньги, чтобы выкупить эти квартиры" - это ждать придётся не три года, а приблизительно вечность. С какой скоростью очередь получения квартир от государства после 1991го продвигалась?
Жить в голых стенах новостроя, где даже унитаза нет, тоже такое себе. Лучше, наверное, чем в спортзале. Но как же прожекты малоэтажных модульных домов, которые выстраиваются буквально по мановению взгляда?
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