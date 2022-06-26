RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як заощадити на оренді
квартири в Україні

Як заощадити на оренді квартири в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:43

Як заощадити на оренді квартири в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Через війну та вимушений переїзд українці набагато частіше шукають житло для оренди і ціна, найчастіше, грає вирішальну роль. Але жертвувати власним комфортом при виборі квартири, а от заощадити — цілком можливо.

Дивися повний текст
Як заощадити на оренді квартири в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98037
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:43

Не все хрущевки, брежневки, сталенки стоят на отшибе. Многое зависит к близости к метро, хотя сейчас не стоит брак ко вниманию красную ветку метро которую постоянно закрывают. Либо левый берег где полно новостроек, а работать люди ездят на правый. Минусы в новостройке это малый метраж и слышимость
kemeron1990
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:55

Re: Як заощадити на оренді квартири в Україні

  kemeron1990 написав:Минусы в новостройке это малый метраж и слышимость

Порівняно з радянськими панельками й хрущами в новобудовах і метраж набагато більший і звукоізоляція не гірша, теплоізоляція - взагвлі небо і земля
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31697
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7539 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:58

Скоро купимо палатку.
davinchijuri
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах...
R2 » Пон 27 чер, 2022 13:24
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 13:24
moveton
Водіям в Україні нагадали про штрафи за ГБО в автомобілі
R2 » Пон 27 чер, 2022 08:05
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 08:05
papchik
Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт
R2 » Нед 26 чер, 2022 14:05
0 139
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 чер, 2022 14:05
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (193)
27.06.2022 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron