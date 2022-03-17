Міжнародна платіжна система PayPal продовжила період, протягом якого обслуговуватиме українців без комісій, до вересня 2022 року.
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PayPal подовжив період без комісій для користувачів з України
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:56
PayPal подовжив період без комісій для користувачів...
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PayPal подовжив період без комісій для користувачів з України
Додано: Вів 28 чер, 2022 17:57
Майте на увазі, що PayPal то не банк. І може без пояснень заблокувати всі кошти в будь-який момент. І тоді чекайте півроку, може повернуть.
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