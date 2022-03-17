RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
PayPal подовжив період без
комісій для користувачів...

PayPal подовжив період без комісій для користувачів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:56

PayPal подовжив період без комісій для користувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна платіжна система PayPal продовжила період, протягом якого обслуговуватиме українців без комісій, до вересня 2022 року.

Дивися повний текст
PayPal подовжив період без комісій для користувачів з України
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98038
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:57

Майте на увазі, що PayPal то не банк. І може без пояснень заблокувати всі кошти в будь-який момент. І тоді чекайте півроку, може повернуть.
finuser520
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що треба врахувати тим, хто планує купити житло в період...
R2 » Нед 19 чер, 2022 10:00
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 10:00
blackwi
Українським водіям дали поради на період "паливної кризи" 1, 2
R2 » Суб 14 тра, 2022 21:25
10 2381
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 тра, 2022 08:13
sm0973184499
PayPal почав повноцінно працювати в Україні
R2 » Чет 17 бер, 2022 23:23
3 956
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 бер, 2022 00:31
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1632)
28.06.2022 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.