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Ціни на АЗС невдовзі можуть
приємно здивувати водіїв —...

Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:47

Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв —...

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт палива в Україну щодня зростає і це вже приносить свої плоди.

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Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв — прогноз
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:47

Снимайте лапшу вилкой:
в Украине никогда не было дефицита автогаза
цены на него были искусственно завышены продавцами на АЗС

Александр Мельничук - лохотронщик?
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:14

Цены повысились потому что создан искусственный дефицит при этом спрос огромный. К - капитализм, ничего личного.
priem_metalla86
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