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Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 чер, 2022 07:52
Пропонуємо до обговорення:
Група народних депутатів переважно з фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7499 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів учасниками бойових дій та іншими категоріями осіб, яким пропонується обмежити можливість нульового розмитнення авто.
Дивися повний текст Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну
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R2
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:52
Ну буде чергове підгрунтя для схєматоза.
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oleksandr_lepak
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