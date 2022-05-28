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Страхові виплати під час війни:
чому страхова може відмовити

Страхові виплати під час війни: чому страхова може відмовити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:37

Страхові виплати під час війни: чому страхова може відмовити

Пропонуємо до обговорення:
Правовий режим воєнного стану хоч і передбачає можливість обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, але не впливає на чинність правочинів, зокрема договорів страхування. Факт війни або воєнний стан, який діє з ранку 24 лютого донині, не можуть бути причиною відмови у страховій виплаті.

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Страхові виплати під час війни: чому страхова може відмовити
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:37

Как раз страховые компании должны платить убытки потому что у нас сейчас военное положение, и все что было разрушено от обстрелов и снарядов должно быть квалифицированно не как от военных действий, когда поменяют положение на войну то тогда могут не платить
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