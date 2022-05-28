У податковому комітеті Верховної Ради розраховують, що повернення мит і ПДВ на імпортні товари у 2,5-3 рази збільшить надходження до держскарбниці від митниці.
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Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:07
Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери
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Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери
Додано: Сер 29 чер, 2022 18:30
Надеюсь, в августе будет такой же вал новостей, что хотя бы 25 лярдов в июле собрать удалось.
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